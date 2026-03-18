Ortadoğu'da küresel dengeleri temelden sarsan ve 19 gündür şiddetini artırarak devam eden savaşta tansiyon zirveye tırmandı. Uluslararası seyahat ve ekonomi dinamiklerini doğrudan etkilemesi nedeniyle turizmin kalbi Alanya'da da endişeyle takip edilen süreçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son hamlesi küresel kamuoyunda şok etkisi yarattı. Kamuoyunda dolaşan "öldü" söylentilerini yalanlamak üzere kamera karşısına geçen Netanyahu'nun, paylaştığı videodaki detaylar savaşın yeni ve çok daha karanlık bir aşamaya geçtiğinin sinyalini verdi.

SUİKAST LİSTESİ ŞOKU

Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte yer aldığı videoda cebinden bir kart çıkardı. Bu kartın bir "suikast listesi" olduğunu açıkça ifade eden İsrail Başbakanı'nın, "Listedeki isimlerin üzerini çizmek güzel; bunu Amerikalı dostlarımızla omuz omuza yapmak ise daha da güzel" sözleri kan dondurdu. Gerilimi tırmandıran bu ifadelere Büyükelçi Huckabee'nin "Ne mutlu ki adım o listede yok" diyerek esprili bir karşılık vermesi ise diplomatik ve askeri krizin boyutunu gözler önüne serdi. Alanya kamuoyunda da güvenlik ve bölgesel istikrar açısından yakından izlenen bu restleşme, savaşın şiddetini daha da artıracağı şeklinde yorumlandı.

İRAN'DAN 61. DALGA MİSİLLEMESİ

Netanyahu'nun tepki çeken mesajının gölgesinde, ABD ve İsrail ile İran arasındaki sıcak çatışmalar gece yarısı yeni bir boyuta taşındı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ve ABD'nin hava saldırılarında hayatını kaybetmesi, Tahran yönetimini harekete geçirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Laricani'nin ölümüne karşılık olarak "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61'inci dalgası için düğmeye bastı ve İsrail'i adeta füze yağmuruna tuttu.

100'Ü AŞKIN HEDEF VURULDU

Tahran'dan yapılan resmi açıklamada; Hürremşehr-4, Kadir, Emad ve Hayber Şiken füzelerinin kullanıldığı devasa saldırıda İsrail'in hava savunma kalkanlarının aşıldığı duyuruldu. İşgal altındaki bölgelerde yer alan 100'den fazla askeri hedefin imha edildiğini belirten İran kaynakları, Tel Aviv'in karanlığa gömüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının durma noktasına geldiğini aktardı. Sahadan gelen ilk iddialara göre saldırıda 230'dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor.

BEYRUT'TA KANLI GECE

Çatışmaların bir diğer yıkıcı cephesi olan Lübnan'da ise sivil kayıplar artmaya devam ediyor. Kara harekatını genişleten İsrail ordusu, başkent Beyrut'u yeniden hedef aldı. Balata Sokağı ve kentin güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen iki şiddetli hava saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan ceset parçalarının kimlik tespiti için DNA testleri sürerken, Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde çok katlı bir bina da haritadan silindi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin söz konusu binayı saldırı öncesinde X platformunda kırmızıyla işaretleyerek paylaşması dikkat çekti.

AĞIR BİLANÇO BÜYÜYOR

Bölgedeki savaşın tablosu giderek daha ağır bir insani krize dönüşüyor. 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail'in ortak askeri operasyonlarında, İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. İranlı makamlar, bu süreçte can kaybının 1348'e, yaralı sayısının ise 17 bine ulaştığını açıkladı. Lübnan cephesinde de durum farklı değil; 2 Mart'tan itibaren yoğunlaşan saldırılarda ölü sayısı 912'ye, yaralı sayısı 2 bin 221'e yükselirken, 1 milyondan fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kalarak zorla yerinden edildi. Bütün bu gelişmeler, Alanya gibi turizm odaklı kentlerde de küresel seyahat güvenliği ve ekonomik yansımalar nedeniyle büyük bir dikkatle izleniyor.