Yeni Alanyalılar Platformu ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler, şehre baharın enerjisini taşıyacak.

​KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASİ: ŞELALE ÖNÜ

​Kutlamalar saat 12.00’de, Alanya’nın çok kültürlü yapısını yansıtan Ülke Stantlarının açılmasıyla başlayacak. Farklı coğrafyaların renklerini ve tatlarını bir araya getiren stantlar, gün boyu ziyaretçilerini ağırlayacak.

​Öğleden sonra saat 14.00’ten itibaren DJ performansı ve halk dansları gösterileriyle artacak olan coşku, saat 15.00’te protokol konuşmalarıyla resmiyet kazanacak. Program kapsamında;

​Yeni Alanyalılar Platformu Başkanı Yasin Kınay, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik,

Alanya Kaymakamı ​Şakir Öner Öztürk

​sahneye davet edilerek günün anlam ve önemine dair konuşmalarını gerçekleştirecekler.

​ATEŞ YAKILACAK, ÖRS DÖVÜLECEK

​Konuşmaların ardından Nevruz’un en köklü gelenekleri canlandırılacak. Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Nevruz ateşi yakılacak ve bereketin simgesi olarak örs dövülecek. Saat 16.00 ile 17.00 arasında ise Şelale önü, halk dansları topluluklarının büyüleyici gösterilerine sahne olacak.

​Gündüz etkinliklerinin ardından kutlamalar akşam saatlerinde doruğa ulaşacak. Saat 18.00’de Ramazan Meydanı’nda (Belediye Yanı) sahne alacak olan sevilen grup Samida, eşsiz polifonik yorumları ve enerjisiyle Alanyalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

​Tüm Alanya halkı, baharın gelişini birlikte kutlamak üzere bu anlamlı programa davetli.

