ALANYA'DA Devlet Su İşleri’nin (DSİ), yüzlerce üreticinin yıllardır kullandığı açık sulama kanallarını beton dökerek kapatma kararı, tarım sektöründe ciddi bir krizi beraberinde getirdi. Dinek, Hasbahçe, Cikcilli ve Hacımehmetli mahallelerini kapsayan ve yüzlerce üreticinin doğrudan faydalandığı sulama hatlarının aniden devre dışı bırakılması, özellikle üretimin en kritik döneminde çiftçileri zor durumda bıraktı. Bölgede avokado, muz, muşmula ve çeşitli sebze-meyve üretimi yapan çiftçiler, suyun kesilmesiyle birlikte ürün kaybı ve ekonomik zararla karşı karşıya kalırken, kararın herhangi bir bilgilendirme yapılmadan uygulanması tepkileri daha da artırdı. Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, muhtarlar ve çok sayıda üretici Dinek Mahallesi’nde bir araya gelerek yetkililere çağrıda bulundu.



'ÜRETİCİLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI'

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, suyun aniden kesilmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı :“Devlet Su İşleri her ne kadar sulama alanı dışında da olsa Dinek, Hasbahçe, Cikcilli, Hacı Mehmetli mahallelerimize yıllardır inisiyatif alarak su vermekteydi. Ancak Devlet Su İşleri bir anda kimseye haber vermeden bu suyu kesmiş durumda. Üreticilerimize bilgi verilmeden, kendilerini hazırlama imkânı verilmeden su kesildiği için üreticilerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Yaklaşık 300 üreticiden bahsediyoruz. Burası yüksek katma değerli ürünlerin yetiştirildiği bereketli bir bölge. Avokadosundan diğer tropikal meyvelere, muşmuladan yaz sebze ve meyve üretimine kadar birçok ürün burada yetiştiriliyor. Şu anda üreticimizin suya en çok ihtiyaç duyduğu dönem. Avokadonun çiçeklenme dönemi, muşmulanın hasat dönemi, muzun bakım süreci. Çiftçimizin suya inanılmaz derecede ihtiyacı var. Dolayısıyla bu suyun verilmeye devam edilmesi gerekiyor. Yoksa üreticilerimiz büyük bir mağduriyet yaşayacak, üretimlerini kaybedecekler. Bu konu siyaset üstü bir meseledir. Devlet Su İşleri buradaki suyu en azından iki üç ay daha vermeye devam etmeli. Bu süre zarfında üreticimize kalıcı alternatif bir sulama imkânı sunulmalıdır. Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Buradaki vatandaşlarımızın büyük bölümünün tek geçim kaynağı çiftçilik. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



'BU SEZON SU VERİLMELİ'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise, “Üreticilerimiz için buradayız. Dinek Mahallemizde kıymetli üreticilerimizle bir araya geldik. DSİ Genel Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda Kestel-Mahmutlar hattındaki açık kanal ve akabinde Cikcilli arasındaki açık kanalda betonlama yapılarak kapatma işlemi gerçekleştirildi. DSİ yetkilileri ve Sulama Birliği ile yaptığımız görüşmelerde bize buranın sulama sahası dışında olduğu ve şehir merkezinde kaldığı için kapatıldığı ifade edildi. Ancak ciddi şikayetler var. Daha önce üreticiler bu suyu kullanıyordu ve cezalı da olsa sulama yapıyordu. Şimdi ise tamamen kesildiği yönünde bilgi alıyoruz. Bizim yetkililerden talebimiz nettir: Hasat ve bakım döneminde olan ürünlerimiz var. Katma değeri yüksek ürünler yetiştiriyoruz. Üreticinin mağdur olmaması için bu sezon boyunca suyun verilmesini istiyoruz. Ayrıca mevcut hatların tamiratı için ziraat odası, üreticiler ve yerel yönetimlerle birlikte çözüm üretilebilir. Buradan yerel yönetimlere de çağrıda bulunuyorum. Parkların altında kapalı şekilde kalan kanallar var. Sulama hattının belediyeye devredilmesi için girişimde bulunulmalı. Bu konuda hem Aykut Kaya’dan hem de Mevlüt Çavuşoğlu’ndan destek bekliyoruz” diye konuştu.



'50 MİLYONLUK YATIRIM NE OLACAK?'

Bölgenin büyük üreticilerinden Hamdi Topaloğlu ise kararın ekonomik yıkım anlamına geldiğini belirterek, “Ben Alanya Dinek bölgesinde en büyük avokado üreticilerinden biriyim. Bugünün parasıyla en az 50 milyon liralık yatırım yaptım. Ağaçlarımı büyüttüm, yıllardır bu suyla üretim yaptım. Şimdi bir anda oldu bittiye getiriliyor. Vatandaşın ihtiyacı olan su hangi mantıkla kesiliyor? 35 yıldır imar sorunu yaşıyoruz. İmar verilmiyor diye tarıma yöneldik. Elimizdeki tek imkân suydu, şimdi onu da alıyorlar. Bu millet nereye gidecek? Devlet üretim yap diyor, teşvik veriyor ama mevcut üretimi bitiriyor. Bu su 1948’den bu yana veriliyor. 75 yıl boyunca verilen suyu şimdi kesmek kabul edilemez. Bu yatırımların bedelini kim ödeyecek? Binlerce insan bu üretimden ekmek yiyor. Alanya’da dünyanın en kaliteli avokadosu yetişiyor. Bu kararla resmen üretimin önüne set çekiliyor. Biz hakkımız olan suyu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'SU YOKSA ÜRETİM YOK'

Üretici Adil Topal da yaşanan sürecin tarımı bitirme noktasına getirdiğini ifade etti. Topal, “Biz muz üreticisiyiz. Gübre verdik, ciddi maliyet yaptık. Bugün bir kamyon gübre 30-35 bin lira. İşçilik maliyetleri çok yüksek. Eğer su gelmezse ürünler tamamen yanacak. Yetkililerden tek isteğimiz var: En azından bir yıl süre tanınsın. Bu süreçte belediye sondaj çalışması yapabilir, alternatif çözümler üretilebilir. Ama bir anda suyu kesmek bu milleti mağdur eder. Bu su yıllardır kullanılıyor. İnsanlar buna göre yatırım yaptı” diyerek yetkililere seslendi. (Şerife ÇOBAN)