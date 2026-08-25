POKU İLE 1+4 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş’ın Ernest Poku ile 1+4 yıllık sözleşme planı üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı yönetim ile Bayer Leverkusen arasındaki transfer görüşmelerinde ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü öne çıkıyor. Bazı kaynaklara göre söz konusu satın alma opsiyonu belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek.

Alman basınından BILD de Poku’nun Leverkusen’deki takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve salı günkü antrenmanda yer almadığını bildirdi. Haberde Beşiktaş’ın oyuncuyu ilk etapta bir yıllığına kiralayacağı ve sonrasında satın alma yükümlülüğünün devreye gireceği öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELİYOR

Transferde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Poku’nun İstanbul’a geliş tarihi oldu. Tivibu Spor kaynaklı haberlere göre genç futbolcunun çarşamba günü İstanbul’da olması bekleniyor. Poku’nun Türkiye’ye gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçerek transfer sürecindeki son işlemleri tamamlaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 13 GOLE KATKI

Hızı ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken Ernest Poku, asıl olarak sağ kanatta görev yapıyor. Sol kanat ve hücumun merkezinde de oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada 5 gol ve 8 asist üreterek toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.

AZ Alkmaar altyapısından yetişen Poku, 2025 yazında yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen’e transfer olmuştu. Genç futbolcunun Alman ekibiyle mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş’ın İstanbul’a gelmesinin ardından Poku’nun sağlık kontrollerini tamamlayarak resmi sözleşmeye imza atması ve siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.