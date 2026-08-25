​DEVLETİN ZİRVESİ AHLAT'TA BULUŞTU

​Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği görkemli kutlamalarda, Türkiye'nin geçmişiyle kurduğu güçlü bağ bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinlik alanında yer alan otağları ziyaret eden protokol ve vatandaşlar, Türk tarihinin milat noktalarından biri olan Ahlat’ın manevi atmosferini birlikte soludular.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN "BÜYÜK TÜRKİYE" VURGUSU

​Törene katılan NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda şu anlamlı ifadelere yer verdi:​"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü vesilesiyle ata şehrimiz Ahlat’ta düzenlenen programa katıldık. Anadolu’yu bizlere ebedî vatan kılan Sultan Alparslan’ı ve aziz ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Ahlat’tan Malazgirt’e uzanan fetih ruhu; bugün de birlik ve kardeşliğimizin, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzün ilham kaynağıdır."

ANADOLU'NUN KAPILARINI AÇAN MALAZGİRT ZAFERİ

​26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen Malazgirt Zaferi, Türk ve dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Sultan Alparslan’ın üstün taktiği ve ordusunun cesaretiyle kazanılan bu zafer, Anadolu’nun kapılarını ardına kadar Türk milletine açmış ve bu toprakların ebedi yurt olmasını sağlamıştır.



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