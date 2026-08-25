Corendon Alanyaspor, transfer çalışmalarında önemli bir hamleye daha imza attı. Turuncu-yeşilli ekip, Fenerbahçe’den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir’i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Genç yetenek, Alanyaspor’u yeniden çıkış yakalamak için önemli bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Genç ve gelişime açık futbolculara verdiği fırsatlarla dikkat çeken Corendon Alanyaspor, kadrosunu Emre Demir ile güçlendirdi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde 22 yaşındaki futbolcu, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

ÇAVUŞOĞLU: ALANYASPOR'DA YENİDEN ÇIKIŞ YAKALAYACAK

İmza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Demir’in yeteneğine güvendiklerini belirtti. Genç oyuncunun Kayserispor’daki çıkışının ardından Barcelona ve Fenerbahçe formaları giydiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Emre’nin Alanya’da kariyerinde yeni bir sayfa açacağına inandıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, genç futbolcunun hem Alanyaspor’a önemli katkılar sağlayabileceğini hem de turuncu-yeşilli forma altında yeniden yükselişe geçebileceğini vurguladı.

EMRE DEMİR'İN TERCİHİ ALANYASPOR OLDU

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Emre Demir ise Alanyaspor’un genç oyuncuların gelişimi açısından önemli bir kulüp olduğuna dikkat çekti. Turuncu-yeşilli takımda birçok futbolcunun çıkış yakaladığını bildiğini belirten Demir, Alanyaspor’dan gelen teklifi kendisi için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Genç orta saha, Alanyaspor formasıyla yeniden çıkış yakalayıp ilerleyen dönemde Avrupa’ya dönmeyi hedeflediğini dile getirdi. Demir ayrıca takım içerisindeki pozitif atmosferden duyduğu memnuniyeti aktarırken, taraftar desteğiyle Alanyaspor’un bu sezon üst sıraları hedefleyebileceğini söyledi.

GENÇLERE FIRSAT VEREN ALANYASPOR

Emre Demir’in sözleri, Alanyaspor’un son yıllarda genç ve potansiyelli futbolcular için oluşturduğu kariyer ortamını da bir kez daha öne çıkardı. Turuncu-yeşilli ekip, genç oyunculara forma ve gelişim fırsatı sunarken yaptığı bu transferle orta saha rotasyonuna da önemli bir alternatif ekledi.

Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor’da kiralık olarak forma giyen Emre Demir için kaynaklarda 32 maçta 5 gol bilgisi de yer alıyor.

Barcelona ve Fenerbahçe geçmişi bulunan 22 yaşındaki futbolcu, şimdi kariyerindeki yeni çıkışı Alanyaspor formasıyla gerçekleştirmeye çalışacak. Turuncu-yeşilli ekip ise genç oyuncunun yeteneğini sahaya yansıtmasıyla birlikte hem bugüne hem de geleceğe yönelik önemli bir kazanım elde etmeyi hedefliyor.