FENERBAHÇE’DE transfer hareketliliği devam ediyor. Kadroda yaşanan ayrılıkların ardından özellikle orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin rotasını Brezilya’ya çevirdiği iddia edildi.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin, Corinthians’ın genç yıldızı Breno Bidon’u transfer listesine aldığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun hem yaşı hem de orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin dikkatini çektiği ifade edildi.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

İddiaya göre Fenerbahçeli yöneticiler, Breno Bidon transferinin şartlarını öğrenmek amacıyla oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. İlk temasın ardından Corinthians’ın oyuncu için beklentisinin ve olası transfer formüllerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Genç futbolcuyla yalnızca Fenerbahçe’nin ilgilenmediği, Avrupa’dan farklı kulüplerin de Bidon’un durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceğinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

ORTA SAHADA ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Breno Bidon’un öne çıkan özelliklerinden biri de orta sahadaki çok yönlülüğü. Brezilyalı futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Fenerbahçe yönetiminin 10+4 yabancı kuralını da dikkate alarak genç ve gelişime açık futbolculara yöneldiği, 21 yaşındaki Bidon’un bu planlamaya uygun isimlerden biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON 41 MAÇA ÇIKTI

Corinthians altyapısından yetişen genç orta saha, geçtiğimiz sezon Brezilya ekibinin önemli oyuncularından biri oldu. Bidon, 2025-2026 sezonunda Corinthians formasıyla 41 resmi karşılaşmada görev aldı.

Toplam 3 bin 3 dakika sahada kalan 21 yaşındaki futbolcu, takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen düzenli forma şansı bulan Bidon, performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Breno Bidon’un güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Corinthians ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun kontratı Aralık 2029’da sona erecek.

Brezilya U20 Milli Takımı’nda da görev alan Bidon, milli formayla çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’nin genç orta saha için temaslarını ilerletip ilerletmeyeceği ve Corinthians’a resmi teklif sunup sunmayacağı transfer sürecinin önümüzdeki günlerdeki gelişmelerine göre belli olacak.