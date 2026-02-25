Dim, KGK’nın faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı ziyaret ettiği Cebeci Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cebeci’ye teşekkür plaketi verdi. Ziyaretten memnuniyet duyan Cebeci ise Başkan Dim ve KGK’ya çalışmalarında başarılar diledi.

ALANYA TURİZMİNE YENİ SOLUK

KGK Genel Başkanı Dim, daha sonra Mall Of Alanya ve Days Inn By Wyndham Alanya'nın başarılı işletmecisi Tarık Sipahioğlu’nu ziyaret etti. Genç iş insanı ve turizmci Sipahioğlu’nun başarışı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Days Inn By Wyndham Alanya’nın Alanya turizmine farklı bir soluk getirdiğini söyledi. Days Inn By Wyndham Alanya’nın misafirlerine konforlu ve keyifli bir konaklama deneyimi sunduğunu söyleyen Sipahioğlu ise, ilgi ve alakasından dolayı Dim’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Kaynak: Haber Merkezi