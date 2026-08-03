Antalya'da sabah saatlerinde LC07A numaralı hatta çalışan belediye otobüsünde, bir yolcunun genç kızların kıyafetlerine karışması üzerine gerginlik yaşandı. Yaklaşık 50 yaşlarındaki kadının diğer yolcularla da tartışmaya girmesi üzerine, otobüs şoförü duruma müdahale ederek kadını araçtan indirdi.

Edinilen bilgiye göre, araca binen kadın yanında oturan ve şort, tişört giydikleri belirtilen iki genç kıza seslenerek giyim tarzlarını eleştirdi. Atatürk ilke ve inkılaplarına atıfta bulunarak açık giyinmenin doğru olmadığını savunan kadına, gençler başlangıçta yanıt vermedi. Ancak kadının ses tonunu yükseltmesi üzerine gençler ve çevredeki yolcular duruma tepki gösterdi.

İDDİALAR VE YOLCULARIN TEPKİSİ

Yerel basına yansıyan iddialara göre, aynı kadın daha sonra tesettürlü vatandaşların giyimini de eleştirerek bu durumun hem dini emirlere hem de Atatürk ilkelerine uygun olmadığını öne sürdü. Söylemlerini genişleterek genç neslin bu gidişatla zarar göreceğini ve Gazze'deki çocuklar gibi ağlayacaklarını ifade eden kadın, otobüsteki tansiyonu daha da artırdı. Yolcuların sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kaldı.

ŞOFÖRÜN MÜDAHALESİ VE TOPLU TAŞIMA KURALLARI

Tartışmanın büyümesi ve yolcuların seyahat hakkının engellenmesi üzerine otobüs şoförü aracı durdurdu. Şoför, çevreye rahatsızlık veren kadının inmemesi halinde sefere devam etmeyeceğini bildirdi. Kadın, otobüs şoförüne "Padişah mısın?" diyerek tepki gösterse de kısa süre sonra araçtan inmek zorunda kaldı. Toplu taşıma yönetmeliklerine göre, araç içi huzuru bozan ve diğer yolcuların güvenli seyahat hakkını engelleyen kişilerin şoför inisiyatifiyle veya kolluk kuvvetleri çağrılarak araçtan indirilmesi yasal bir prosedür olarak uygulanıyor.

Kadının otobüsten inmesinin ardından LC07A numaralı araç güzergahına devam etti. Durakta kalan kadının bir süre daha bağırmaya devam ettiği öğrenilirken, yaşanan gerginlik nedeniyle bazı yolcuların varış noktalarına ulaşmadan araçtan indiği aktarıldı.