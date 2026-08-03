Antalya'da toplu taşıma kullanıcıları ile otobüs şoförleri arasında duraklarda yaşanan yolcu almama tartışmalarının ardından resmi bir uyarı yapıldı. Antalya Ulaşım AŞ, yolcuların durakta beklerken binecekleri araca el kaldırarak işaret vermeleri gerektiğini duyurdu.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı habere göre, vatandaşların otobüslerin duraklarda durmamasından şikayet etmesi üzerine şoförler durumu yolcuların işaret vermemesine bağladı. Şoförler, araçta inecek yolcu bulunmadığı anlarda, durakta bekleyen kişilerin el kaldırmaması halinde durağı pas geçtiklerini ifade etti. Ulaşımda ayrıca şoförlere sürekli soru sorulması, bakiye yetersizliği ve dolu araçlara binme ısrarı gibi konular da gerilime neden oluyor.

BİRDEN FAZLA HATTIN GEÇTİĞİ DURAKLARDA NE YAPILMALI?

Yaşanan anlaşmazlıkların ardından Antalya Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. İnce, bir duraktan birden fazla hattın geçtiği konumlarda şoförlerin hangi aracın beklendiğini kestiremeyeceğine dikkat çekti. Kurum açıklamasında, "İnecek yolcu yoksa ve siz işaret vermezseniz, otobüs durakları pas geçebilir. Toplu taşımanın daha hızlı ve zamanında ilerlemesi senin elinde" denildi.

YOLCU SAYISINDA YÜZDE 7,12 ORANINDA DÜŞÜŞ

Ulaşımda yaşanan pratik sorunların yanı sıra, kentteki toplu taşıma kullanım istatistiklerinde de belirgin bir gerileme tablosu ortaya çıktı. Nisan ayında Antalya genelinde 9 milyon 598 bin 953 kişi toplu taşımayı kullanırken, mayıs ayında bu rakam yaklaşık 683 bin azaldı. Toplam yolcu sayısının 8 milyon 915 bin 171'e gerilemesiyle, son bir ay içerisinde kullanım oranında yüzde 7,12'lik bir düşüş kaydedildi.