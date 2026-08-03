Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı rehberli müze turu takvimi belli oldu. Bu kapsamda, Antalya Nekropol Müzesi'nde uzman rehberler eşliğinde özel bir gezi programı organize edilecek.

Etkinlik, 10 Ağustos 2026

Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Katılımcılar, müze girişinde buluşarak Antalya'nın kültürel mirasını detaylı bir şekilde inceleme şansı bulacak. Etkinlik saatinden önce tüm grubun buluşma noktasında hazır bulunması isteniyor.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

Genel müdürlük yetkilileri, turların sınırlı kontenjanla yapılacağını bildirdi. Bu nedenle etkinliğe dahil olmak isteyen vatandaşların öncelikle [email protected] adresine e-posta göndererek ön kayıt yaptırmaları zorunlu tutuluyor. Kayıt işlemini tamamlayan ziyaretçiler, etkinlik günü alana Müze Kart kullanarak giriş yapabilecek.

DİĞER İLLERDEKİ TUR PROGRAMLARI

Ağustos ayı boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde de benzer organizasyonlar gerçekleştirilecek. Takvime göre, 5 Ağustos'ta İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 25 Ağustos'ta ise Konya Akşehir Batı Cephesi Karargâh Müzesi uzman rehberler eşliğinde gezilebilecek. Tarih ve kültür meraklılarının bu fırsatlardan yararlanabilmesi için ön kayıt süreçlerini e-posta yoluyla önceden tamamlaması gerekiyor.