Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere birçok plajında ilkbahar aylarında başlayan deniz kirliliği yaz ortasına gelinmesine rağmen çözülemedi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde temiz olan denizin özellikle öğleden sonra dalgaların başlamasıyla kirlendiğini belirtiyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, kirlilik sadece Konyaaltı ile sınırlı kalmayıp Lara, Kundu, Kumköy, Serik ve Manavgat sahillerinde de yoğun şekilde görülüyor. Kirliliğin temel nedenleri arasında tarım arazilerinden akarsular aracılığıyla taşınan zirai ilaç ambalajları, tur teknelerinden bırakıldığı öne sürülen atıklar ve mikroplastikler yer alıyor. Özellikle Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı iddia edilen Avrupa menşeli ithal mikroplastiklerin akıntılarla bölgeye ulaştığı ifade ediliyor.

VALİLİK 29 NEHİR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Artan şikayetler üzerine resmi kurumlar önlem almaya başladı. Antalya Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi ortaklığında yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, denize dökülen 29 farklı nehrin ağız kısmına atık tutucu bariyerler kurulacağını duyurdu. Öte yandan, hafta sonları günlük yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Konyaaltı'nda, plaj kullanıcılarının kıyıda bıraktığı evsel atıkların da kirlilik yükünü ciddi oranda artırdığı vurgulanıyor.

KİRLİLİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E TAŞINACAK MI?

Akdeniz Çevre Platformu, bölgedeki mikroplastik kirliliğine dair bilimsel veri ve hukuki delil toplama sürecine girdiğini bildirdi. Platform, elde edilecek kanıtlarla birlikte konuyu Birleşmiş Milletler nezdinde resmi şikayet sürecine taşımaya hazırlanıyor. Kurum, vatandaşlardan tespit ettikleri kirlilikleri konum ve tarih bilgisiyle kendilerine iletmelerini talep etti.

Antalya Körfezi'ni boydan boya etkileyen bu kirlilik dinamikleri, Alanya sahilleri için de muhtemel bir etki barındırıyor. Özellikle kış aylarındaki aşırı yağışların tarımsal atıkları denize taşıması ve doğu Akdeniz kaynaklı mikroplastiklerin akıntılarla batıya yönelmesi, tüm turizm havzasında yakından takip ediliyor.