Aksiyon filmlerinin unutulmaz isimlerinden Chuck Norris’in hayatını kaybettiği ailesi tarafından duyuruldu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun kısa süre önce hastaneye kaldırıldığı ve dün sabah yaşamını yitirdiği ifade edildi.

AİLESİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Aile tarafından yapılan açıklamada, Norris’in ölüm nedenine ilişkin detay paylaşılmadı. Ancak ünlü ismin son anlarını sevdikleriyle birlikte huzur içinde geçirdiği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Dünya için o bir dövüş sanatçısı, oyuncu ve güç sembolüydü. Bizim içinse sadık bir eş, sevgi dolu bir baba ve dede, inanılmaz bir kardeş ve ailemizin kalbiydi.”

AKSİYON SİNEMASININ SEMBOL İSİMLERİNDENDİ

1940 yılında ABD’nin Oklahoma eyaletinde doğan Chuck Norris, dövüş sanatlarındaki başarısı ve sinema kariyeriyle dünya çapında ün kazandı.

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Norris, özellikle “Ejderin Dönüşü” ve “Komando Harekatı” gibi filmlerle geniş kitlelere ulaştı.

POPÜLER KÜLTÜRDE İZ BIRAKTI

Chuck Norris, sadece filmleriyle değil, aynı zamanda internet kültüründe yer alan mizahi içeriklerle de adından söz ettirdi. Yıllar boyunca güçlü imajı ve karizmatik duruşuyla aksiyon sinemasının simge isimlerinden biri oldu.

DÜNYA GENELİNDE YANKI UYANDIRDI

Ünlü oyuncunun vefat haberi kısa sürede dünya genelinde geniş yankı buldu. Sinema dünyasından ve hayranlarından başsağlığı mesajları gelmeye başladı.