Cuma akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, bu hafta izleyici karşısına yeni bölümüyle çıkmayacak. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı dizi, bayram arası nedeniyle yayın akışında değişikliğe gitti.

20 Mart Cuma akşamı dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü TRT 1 ekranlarında olacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Merakla beklenen Taşacak Bu Deniz 22. bölüm, bir haftalık aranın ardından 27 Mart Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Fragmanda verilen tarih, dizinin takipçileri arasında heyecanı daha da artırdı.

HİKAYEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Yeni bölümde, Gezep’in Eleni’nin gerçek kimliğini öğrenmesiyle birlikte dengeler değişiyor. Bu durum, Esme ile Gezep arasında sert bir yüzleşmeye neden olurken, geçmişte saklanan sırlar tek tek ortaya çıkmaya başlıyor.

Adil’in aldığı kararlar ise iki köy arasındaki gerilimi artırıyor. Oruç’un liderliği zor bir sınavdan geçerken, kan davası riski yeniden gündeme geliyor.

AŞK VE DÜŞMANLIK İÇ İÇE

Eleni ile Oruç arasındaki bağ güçlenirken, İso ve Fadime yaşanan krizle birlikte geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu süreç, iki karakterin hayatında önemli kırılmalara yol açıyor.

Öte yandan Esme’nin yaşadığı duygusal çatışma ve Hicran’ın hamlesi, hikayeyi daha büyük bir krizin eşiğine getiriyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Dizinin yeni bölümünün ertelenmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.