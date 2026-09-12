Antalya'nın Kaş ilçesinde, adalet hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla projelendirilen yeni hizmet binasının yapımına Eylül 2026 itibarıyla başlandı. Eski cezaevi arazisi üzerine inşa edilecek tesis için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

AK Parti Antalya Milletvekili Altay Uslu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, proje yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırım bütçesiyle hayata geçiriliyor. Uslu, ilçenin mimari siluetini bozmayacak şekilde az katlı bir yapı tasarlandığını bildirdi.

5 BİN 600 METREKARELİK ALAN

Yeni adalet binası toplam 5 bin 600 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip olacak. Proje detaylarında, tesiste 26 hâkim ve savcı odası ile 5 adet duruşma salonunun yer alacağı belirtildi. Ayrıca bina bünyesinde personel ve vatandaşların kullanımına sunulacak bir otopark alanı da bulunacak.

ESKİ CEZAEVİ ALANI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

İlçede atıl durumda bulunan eski cezaevi arazisinin adalet binası olarak yeniden işlevlendirilmesi, kamu arazilerinin verimli kullanımı açısından dikkat çekiyor. Bu yapısal dönüşümle birlikte Kaş'taki adli süreçlerin fiziki yetersizlikler giderilerek daha modern bir merkezden yürütülmesi sağlanacak.

Milletvekili Uslu, projenin ilçeye kazandırılmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yeni tesisin bölge halkına ve adalet teşkilatına uzun yıllar hizmet verecek bir altyapı sunacağı vurgulandı.