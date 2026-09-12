Adana'da emlak sektörünü hedef alan yeni bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı. Kendilerini popüler ilan portallarının yetkilisi olarak tanıtan şüpheliler, "sistem güncellemesi" bahanesiyle gönderdikleri zararlı bağlantılar üzerinden emlak ofislerinin kurumsal hesaplarını ele geçiriyor. Bu hesaplardan piyasa değerinin çok altında sahte ilanlar yayınlayan dolandırıcılar, hem ev arayan vatandaşları hem de hesap sahibi esnafı mağdur ediyor.

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar'ın açıklamalarına göre, dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplara genellikle yapay zeka ile oluşturulmuş lüks ev fotoğrafları yüklüyor. Gerçekte 30 bin lira kira bedeli olan bir daireyi 15 bin lira gibi cazip rakamlarla ilana koyan şüpheliler, yoğun talep karşısında vatandaşlardan acil kapora talep ediyor. Uçar, özellikle üniversitelerin açılma döneminde artan barınma ihtiyacının bu tür istismarlara zemin hazırladığını vurguladı.

Yöntemin en dikkat çeken aşaması ise vurgun sonrası gerçekleşiyor. Vatandaşlardan kapora toplayan şebeke üyeleri, bir gün sonra hesabı çalınan emlakçıyı arayarak kendilerini mağdur müşteri gibi tanıtıyor. İlan için kapora gönderdiklerini belirterek esnaftan para koparmaya çalışan dolandırıcılar, böylece aynı sistem üzerinden çifte kazanç sağlamayı hedefliyor.

Adana'da faaliyet gösteren emlak işletmecisi Ayşe Naz Karacelil ve Süleyman Karacelil çifti de benzer bir girişimin hedefi oldu. Karacelil çiftinin aktardığına göre, ilan sitesinden arandıklarını düşünerek onay verdikleri işlemin ardından hesaplarında kendilerine ait olmayan sahte bir ilan paylaşıldı. Durumu erken fark ederek hesaplarını geri alan ve savcılığa başvuran çift, şüphelilerin kendilerini arayarak sahte mağduriyet yarattığını ancak emniyete davet edilince ortadan kaybolduklarını belirtti.

SAHTE İLANLARA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Sektör temsilcileri, emlak arayışındaki vatandaşların piyasa ortalamasının çok altındaki fiyatlara şüpheyle yaklaşması gerektiği konusunda uyarıyor. İlanı yayınlayan emlak ofisinin fiziksel adresi ve yetki belgesi mutlaka teyit edilmeli, evi fiziki olarak görmeden veya resmi sözleşme imzalamadan kesinlikle kapora gönderilmemeli. Emlak işletmelerinin ise telefon veya mesaj yoluyla gelen bağlantılara tıklamaması, işlemleri doğrudan portalların resmi uygulamaları üzerinden yapması büyük önem taşıyor.