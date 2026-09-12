Adana Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde yaşanan olayda, randevu sistemi üzerinden kadın hekimi tercih ederek hastaneye giden bir hasta, muayene odasında erkek hekim ve erkek asistanların bulunduğunu görünce kadın doktor tarafından muayene edilmek istediğini belirtti. Hastanın talebi üzerine taraflar arasında başlayan görüş ayrılığı kısa sürede tartışmaya dönüştü. Görevli hekimin “Beyaz Kod” çağrısı vermesinin ardından hastane güvenliği ve polis ekipleri sürece dahil oldu.

Adana Şehir Hastanesi’nde kadın bir hasta ve eşi, randevu aldıkları kadın hekimin yerine muayenede erkek doktor görünce olay çıkardı:



“Benim karımı erkek doktor göremez! Asistanlar da erkek, çıksınlar dışarı!”



Tartışmanın büyümesi üzerine, hekimin verdiği “Beyaz Kod” alarmıyla… pic.twitter.com/xKs15V7dFf — 🎙️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) September 12, 2026

Hasta, sağlık hizmeti alamadan muayene sürecinin yarım kaldığını belirtirken, eşiyle birlikte ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Taraflar arasındaki tartışmanın ayrıntıları ile herhangi bir tehdit, hakaret veya başka bir suç unsurunun bulunup bulunmadığına ilişkin nihai değerlendirmeyi ise adli makamların yapması bekleniyor.

HEKİM SEÇME HAKKI NASIL İŞLİYOR?

Sağlık mevzuatında hastaların, hizmet alacakları sağlık kuruluşunu ve sağlık personelini mevzuat ile kurumun imkânları çerçevesinde seçme ve değiştirme hakkı bulunuyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden de uygun polikliniklerde belirli bir hekim tercih edilerek randevu oluşturulabiliyor. Bununla birlikte eğitim ve araştırma hastanelerinde sağlık hizmeti ekip esasına göre yürütülebildiğinden, randevu alınan hekimin yanında uzmanlık eğitimi gören asistan hekimler de muayene ve tedavi sürecine katılabiliyor.

Bu nedenle MHRS üzerinden belirli bir doktordan randevu alınması ile muayenenin yalnızca o hekim tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin beklenti her durumda aynı sonucu doğurmayabiliyor. Görev değişikliği, izin, nöbet, konsültasyon veya eğitim hizmetlerinin işleyişi nedeniyle farklı bir hekim sürece dahil olabiliyor. Hastanın bu değişiklik konusunda bilgi istemesi, görev yapan sağlık personelinin kimlik ve unvanını öğrenmesi ve uygun koşullar bulunması halinde başka bir hekim talep etmesi mümkün.

MAHREMİYET VE RIZA ESAS

Kadın hastalıkları ve doğum gibi fiziksel mahremiyetin öne çıktığı branşlarda hastanın rızası ve mahremiyetinin korunması ayrıca önem taşıyor. Hasta Hakları Yönetmeliği uyarınca muayene ve tıbbi müdahalelerin makul bir gizlilik ortamında yapılması, tıbbi işlemle doğrudan ilgisi bulunmayan kişilerin muayene sırasında yer almaması gerekiyor. Eğitim amacıyla tedaviyle doğrudan ilgisi olmayan kişilerin ortamda bulunmasının gerekli olduğu durumlarda ise hastanın ayrıca rızasının alınması öngörülüyor.

Öte yandan sağlık hizmetinin doğrudan bir parçası olan hekim veya asistan hekimin muayeneye katılması ile yalnızca eğitim amacıyla ortamda bulunan kişilerin durumu aynı şekilde değerlendirilmiyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinde asistan hekimler sağlık ekibinin aktif bir parçası olarak görev yapabiliyor. Buna karşın hasta, acil ve kanunen zorunlu durumlar dışında yapılacak tıbbi müdahaleyi kabul etmeme veya durdurma hakkına da sahip. Böyle bir durumda hastanın olası tıbbi sonuçlar konusunda bilgilendirilmesi ve alternatif başvuru yollarının anlatılması önem taşıyor.

BEYAZ KOD NE ANLAMA GELİYOR?

Sağlık Bakanlığının “Beyaz Kod” sistemi, sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ya da fiziksel şiddet olaylarında veya şiddet riskinin ortaya çıktığı durumlarda güvenlik ve adli sürecin hızlı biçimde başlatılması amacıyla kullanılıyor. Çağrı üzerine hastane güvenlik ekipleri olay yerine yönlendiriliyor, gerekli görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine bilgi veriliyor ve olay kayıt altına alınıyor. Beyaz Kod verilmesi ise tek başına taraflardan birinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor; iddiaların hukuki niteliği ifadeler, tutanaklar ve diğer deliller üzerinden adli makamlarca değerlendiriliyor.

BENZER UYUŞMAZLIKLARDA NE YAPILMALI?

Eğitim ve araştırma hastanelerinde zaman zaman hastanın randevu aldığı hekim yerine farklı bir hekim veya asistan hekimle karşılaşması, hasta ile sağlık personeli arasında iletişim sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar açısından bu tür durumların büyümesini önlemenin en önemli yolu, muayene başlamadan önce hastaya kimin muayeneyi yapacağının ve odada bulunan sağlık personelinin görevlerinin açık biçimde anlatılması. Hasta da muayeneyi kabul etmiyorsa tartışmayı büyütmeden yeniden randevu, başka hekim veya hasta hakları birimi gibi seçenekleri talep edebiliyor.

HASTALAR NEREYE BAŞVURABİLİR?

Bir hasta, hekim seçme, mahremiyet, bilgilendirme veya rıza hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa öncelikle hastanenin Hasta Hakları Birimine başvurabiliyor. Sorunun sağlık tesisi içinde çözülememesi halinde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ALO 184, Bakanlığın hasta hakları başvuru kanalları ve gerektiğinde CİMER üzerinden de müracaat yapılabiliyor. Sağlık çalışanları açısından tehdit veya şiddet iddiası bulunması halinde ise Beyaz Kod ve adli bildirim mekanizmaları devreye giriyor. Adana’daki olayın da başlatılan tahkikatın ardından tarafların beyanları ve mevcut kayıtlar doğrultusunda açıklığa kavuşturulması bekleniyor.