Mersin’in Mut ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Mut-Silifke karayolunun Karadiken Mahallesi sınırlarında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adem Korkmaz yönetimindeki 70 ACP 659 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şeridinden çıktı. Otomobil, karşı yönden gelen Y.U. idaresindeki VV 814 yabancı plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada otomobilde bulunan Emine Korkmaz ile 22 yaşındaki kızı Sümeyye Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Adem Korkmaz ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI

Kazada TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cenazeleri morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, otomobilin neden şerit değiştirdiğini ve kazanın oluş şeklini belirlemek için çalışma yürütüyor.