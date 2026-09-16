Antalya’nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve giden Sefer Coşkun (38), eşi Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile Engel (61) ve kayınpederi Ahmet Engel’i (65) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

OLAY SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 05.00 sıralarında Korkuteli’nin Karakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefer Coşkun, otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile eşinin anne ve babasının bulunduğu eve gitti. Burada taraflar arasında henüz nedeni ve ayrıntıları açıklanmayan bir tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Coşkun’un yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun, kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel’e ateş ettiği belirtildi. Üç kişi yaşamını yitirirken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından şüphelinin bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

EVDEKİ 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk ise yetkililer tarafından korumaya alındı. Çocukların korunmasına ilişkin süreçlerde, olayın niteliğine göre sosyal hizmet birimleri tarafından psikososyal destek ve gerekli koruyucu tedbirler uygulanabiliyor. Özellikle aile içi şiddet olaylarına doğrudan veya dolaylı olarak tanık olan çocukların güvenliği, adli sürecin yanı sıra sosyal hizmet mekanizmaları açısından da ayrıca değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirtilen Sefer Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı. Böyle olaylarda olay yeri incelemesi, delillerin toplanması, tanıkların ifadelerinin alınması ve şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalar Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yürütülüyor. Şüphelinin yakalanması halinde ifade ve diğer adli işlemlerin ardından dosyanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi bekleniyor.

BOŞANMA SÜRECİNDE KORUYUCU TEDBİRLER NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de aile içi şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiler için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında çeşitli koruyucu ve önleyici tedbirler uygulanabiliyor. Adalet Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre mağdurlar en yakın polis merkezi veya jandarma karakoluna ya da Cumhuriyet savcılığına başvurabiliyor. Acil durumlarda kolluk tarafından da belirli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması mümkün.

Tedbirler arasında şiddet uygulayan kişinin müşterek konuttan uzaklaştırılması, korunan kişinin evine, iş yerine veya yakınlarına yaklaşmasının engellenmesi ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmesinin önlenmesi bulunuyor. Kanunen silah bulunduran kişilerin silahlarını teslim etmesine yönelik tedbir de uygulanabiliyor. Koruyucu tedbirlerden yararlanmak için boşanma davasının sonuçlanmış olması gerekmiyor; fiilen ayrı yaşayan veya yasal olarak ayrı yaşama hakkına sahip aile bireyleri de kanun kapsamındaki korumadan yararlanabiliyor.

ŞİDDET RİSKİNDE NEREYE BAŞVURULABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın resmi bilgilendirmelerine göre şiddete maruz kalan veya şiddet tehlikesi altında bulunan kişiler polis, jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı, aile mahkemesi, valilik ve kaymakamlıklara başvurabiliyor. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) de mağdurlara danışmanlık, yönlendirme ve izleme hizmeti veriyor. Acil tehlike durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk birimlerine ulaşılabiliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Korkuteli’ndeki olayın nedeni ve öncesinde taraflar arasında herhangi bir adli başvuru ya da koruma tedbiri bulunup bulunmadığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu nedenle olayın geçmişine ilişkin kesinleşmemiş iddialar yerine soruşturma makamlarının açıklamalarının esas alınması gerekiyor. Jandarmanın şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.