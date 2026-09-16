Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümle ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“DURUŞMADA BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATACAĞIM”

Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, dava öncesinde yaptığı açıklamada 1 Ekim’de mahkemede ifade vereceğini belirtti.

Eminoğlu, Tuğyan’ın annesine karşı geçmişten gelen bir öfkesi bulunduğunu iddia etti. İlişkilerinin sona ermesinden sonra Tuğyan ile görüşmediğini söyleyen Eminoğlu, 23 Ekim’den bu yana herhangi bir temaslarının olmadığını ifade etti.

FİZİKSEL GÜCÜNE İLİŞKİN İDDİA

Eminoğlu açıklamasında, Tuğyan Ülkem Gülter’in fiziksel gücüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Birlikte oldukları dönemde çekildiğini söylediği bir videoda Gülter’in kendisini sırtına alıp kaldırabildiğini öne süren Eminoğlu, bu görüntüyü Gülter’in annesini tek başına pencereden atabilecek fiziksel güce sahip olduğu yönündeki iddiasına dayanak gösterdi.

Eminoğlu’nun söz konusu açıklamaları dava kapsamında ileri sürülen iddialar arasında yer alıyor. Gülter hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai değerlendirmeyi mahkeme yapacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçlaması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme iddianameyi kabul ederken Tuğyan Ülkem Gülter’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim 2026’da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Güllü olarak tanınan 52 yaşındaki sanatçı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, olay yerindeki bulgular ve dosyaya giren diğer materyaller incelendi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında dava açıldı. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dosya ağır ceza mahkemesine taşındı. Yargılamada sanık savunmalarının yanı sıra tanıkların da dinlenmesi bekleniyor.