Libya açıklarında alabora olan teknede 100’ü aşkın kişi vardı. Kurtarılanların anlattıkları, denizde yaşanan dramı bir kez daha ortaya koydu.

TEKNE AÇILDIKTAN SONRA FACİA YAŞANDI

Orta Akdeniz’de Libya kıyılarından hareket eden göçmen teknesi, denize açıldıktan kısa süre sonra alabora oldu. İlk belirlemelere göre teknede yaklaşık 105 kişi bulunuyordu. Olay sonrası sadece 32 kişi sağ kurtarılırken, 70’ten fazla göçmenden haber alınamıyor.

Denizde saatler süren arama çalışmalarında şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

KURTULANLAR LAMPEDUSA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Sivil toplum kuruluşları Mediterranea Saving Humans ve Sea-Watch tarafından yapılan açıklamalara göre, facia Libya’nın sorumluluk alanındaki bölgede meydana geldi. Havadan çekilen görüntülerde, denizde tutunmaya çalışan göçmenlerin bir kısmının ticari gemiler tarafından kurtarıldığı görüldü.

Kurtarılan kişiler, İtalya’ya bağlı Lampedusa Adasına götürüldü. Ada, uzun süredir Afrika’dan Avrupa’ya geçişlerin en yoğun yaşandığı noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

AKDENİZ GÖÇ YOLU YİNE CAN ALDI

Akdeniz göçmen faciası, son yıllarda sık sık yaşanan trajedilere bir yenisini daha ekledi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2026 yılının başından bu yana en az 683 göçmen Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti ya da kayboldu.

Aynı dönemde İtalya’ya ulaşabilen göçmen sayısı ise 6 bin 175 olarak açıklandı. Bu tablo, tehlikeli deniz yolculuklarının hala sürdüğünü gösteriyor.

“BAŞKA YOL YOKTU” DİYENLER VAR

Kurtarılan göçmenlerden bazıları, yaşadıkları korku dolu anları anlatırken kısa cümlelerle konuştu. “Tekne çok kalabalıktı… su almaya başladı… sonra herkes bağırdı.”

Bir diğeri sadece şunu söyledi: “Başka yol yoktu.”

Bu cümleler aslında yaşananların özeti gibi. İnsanlar riskleri bilerek yola çıkıyor.

ULUSLARARASI ÇAĞRI YAPILDI

Sivil toplum kuruluşları, güvenli ve yasal göç yollarının açılmaması nedeniyle bu tür faciaların yaşandığını savunuyor. Yetkililere yapılan çağrıda, deniz kurtarma operasyonlarının artırılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Denizde kaybolan onlarca kişi için arama çalışmaları sürüyor. Ama… umut her saat biraz daha azalıyor.