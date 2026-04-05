İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir otelin giriş katında çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN GİRİŞ KATINDA BAŞLADI

Edinilen ilk bilgilere göre yangın, otelin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların kısa sürede yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ekipleri ise olası yaralanmalara karşı bölgede hazır bekletiliyor.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin müdahalesinin ardından olayın çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor.