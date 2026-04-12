12 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma fiyatları etkilerken, motorin grubunda önemli bir indirim beklentisi gündeme geldi.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 TL indirim bekleniyor.

Bu indirim özellikle taşımacılık, turizm ve günlük araç kullanımı açısından Alanya ve Antalya’da vatandaşlara bir nebze rahatlama sağlayabilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 NİSAN 2026)

Benzin: 62,18 TL

Motorin: 76,56 TL

LPG: 34,99 TL

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları;

- Küresel Brent petrol fiyatları

- Döviz kuru hareketleri

- Vergi düzenlemeleri

gibi faktörlere bağlı olarak sürekli güncelleniyor.

ALANYA’DA ETKİSİ NE OLUR?

Turizm sezonu öncesinde gelen bu indirim beklentisi, özellikle transfer, servis ve lojistik maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Bu durumun dolaylı olarak turizm fiyatlarına da yansıması bekleniyor.