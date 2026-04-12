Alanya’nın Yenice Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Kum yüklü bir kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Erol Yılmaz idaresindeki kamyon, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak ters döndü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Erol Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yılmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Alanya’da özellikle kırsal bölgelerde yaşanan bu tür kazalar, yol güvenliği ve ağır vasıta denetimleri konusunu bir kez daha gündeme getirdi.