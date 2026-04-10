Orta Doğu’da sağlanan ateşkes sonrası küresel piyasalarda petrol fiyatları hızla gerilerken, bu düşüş Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Son dönemde peş peşe gelen zamların ardından gelen bu gelişme, sürücüler için önemli bir rahatlama yarattı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

MOTORİNDE 12,94 TL’LİK DÜŞÜŞ

Yapılan düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatında 12,94 TL indirim uygulanırken, benzinde ise 1,09 TL düşüş gerçekleşti. Özellikle motorindeki yüksek oranlı indirim, son ayların en dikkat çekici fiyat hareketlerinden biri olarak öne çıktı.

Son zamlarla birlikte 85 TL seviyesini aşan motorin ve 70 TL’nin üzerine çıkan benzin fiyatları, bu indirimle birlikte yeniden aşağı yönlü hareket etti.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim sürecinde yükselişe geçen petrol fiyatları, ateşkes sonrası düşüşe geçti. Petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyelerine kadar geriledi.