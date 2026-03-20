Teşkilat binasında gerçekleşen ve adeta bir gövde gösterisine dönüşen programa katılım yoğun oldu.

​Bayramın manevi iklimini paylaşmak adına düzenlenen bayramlaşma törenine; teşkilat kademeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samimi bir atmosferde geçen programda, partililer ve vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak dayanışma mesajları verdi.

​BAŞKAN TAVLI: "GÖNÜL BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİ"

​Törenin ardından bir açıklama yapan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

​"Geleneksel Bayramlaşma programımızı; teşkilat mensuplarımız ve maziden atiye aynı inanç, aynı kararlılıkla yol yürüdüğümüz kıymetli hemşehrilerimizle birlikte, birlik ve beraberliğimizin en güzel tablosu eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik."



​Başkan Tavlı, bayramların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

​"Bayramın bereketini, kardeşliğimizi ve dayanışma ruhumuzu hep birlikte paylaştığımız bu anlamlı buluşmada, gönül birliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyoruz."

​Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

