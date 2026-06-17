Adalet Bakanlığı, adli tıp süreçlerinde köklü bir değişikliğe giderek yapay zeka destekli 'virtopsi' sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Geleneksel yöntemlerin yerini alacak olan bu teknolojik yenilik sayesinde, kadavra üzerinde kesi işlemi yapılmadan gelişmiş görüntüleme cihazlarıyla inceleme gerçekleştirilecek.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, uzun süredir adli tıp camiasında tartışılan neştersiz otopsi uygulaması önümüzdeki dönemde resmen hayata geçirilecek. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar kapsamında sadece otopsiler değil; bilirkişi raporları, kriminal incelemeler ve veri değerlendirme süreçleri de yapay zeka ile entegre edilecek.

VİRTOPSİ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni sistem, klasik otopsinin zorluk yarattığı özel durumlarda kritik bir rol üstlenecek. Özellikle bulaşıcı hastalık taşıyan vakalarda uzmanların maruz kaldığı yüksek risk, röntgen ve dijital görüntüleme yöntemleriyle en aza indirilecek. Ayrıca, dini hassasiyetler veya inançlar nedeniyle klasik otopsi işleminin tercih edilmediği durumlarda da virtopsi önemli bir alternatif çözüm sunacak.

MAHKEME SÜREÇLERİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Sistemin en büyük yansıması yargı süreçlerinin hızlanması yönünde gerçekleşecek. Klasik laboratuvar ve inceleme yöntemleriyle günlerce sürebilen otopsi analizleri, yapay zekanın yüksek veri işleme kapasitesi sayesinde saatler içinde tamamlanabilecek. Bu durum, mahkemelerin adli tıp kurumlarından beklediği rapor sürelerini ciddi oranda kısaltarak davaların daha hızlı karara bağlanmasına zemin hazırlayacak.