Bir önceki işlem gününü 6 bin 567 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne düşüşle başlayarak 6 bin 545 lira seviyesine geriledi. İç piyasada çeyrek altın 10 bin 790 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 42 bin 980 lira olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda altının onsu, önceki kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,4 oranında düşüş yaşayarak 4 bin 465 dolardan işlem görüyor. Bu gerilemeyle birlikte ons altın, yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesini test etmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik daha şahin beklentilerin ağırlık kazanması ve dolar endeksinin 100 dolar sınırına yakın seyretmesi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artıran temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, piyasalardaki son durumu değerlendiren Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, teknik seviyelere ve tahvil piyasasındaki hareketliliğe dikkat çekti. Hansen, ons altın için 200 günlük hareketli ortalamayı temsil eden 4.355 dolar seviyesinin destek, 50 günlük ortalamayı gösteren 4.705 dolar seviyesinin ise direnç noktası olarak izlendiğini bildirdi.

ABD'de 30 yıllık tahvil getirilerinin 5,18 seviyesine ulaşarak 2007 yılından bu yana en yüksek zirvesine yönelmesinin altın fiyatlarını doğrudan baskıladığı ifade ediliyor.

UZUN VADELİ ALTIN BEKLENTİSİ NEDİR?

Kısa vadede tahvil getirilerindeki yükseliş altını zorlasa da, uzmanlar yapısal ekonomik dinamiklerin değerli metali desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Sabit getirili varlıkların yüksek faiz sunduğu dönemlerde altının doğrudan bir faiz getirisi olmaması nedeniyle geçici satış yemesi piyasa dinamiğinin bir parçası olarak kabul edilirken, küresel enflasyon endişeleri güvenli liman talebini canlı tutuyor.

Ole Hansen de bu duruma işaret ederek, ABD'deki artan mali borç yüklerinin piyasaların yeniden dikkatini çektiğini vurguladı. Uzmana göre, yüksek enflasyon geleneksel sabit gelirli yatırım araçlarını zorlamaya devam ederken, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri ve küresel ticarette dolardan uzaklaşma eğilimleri, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyecek ana temalar olmaya devam ediyor.