BAŞAKŞEHİR’de İSKİ’ye ait ana isale hattındaki borunun patlaması bölgede paniğe neden oldu. Patlayan borudan büyük miktarda suyun çevreye yayılması sonucu yolda çökme meydana gelirken, cadde ve sokaklar ile bir oyun parkı sular altında kaldı.

ANA İSALE HATTINDAKİ BORU PATLADI

Olay, saat 15.00 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ’ye ait ana isale hattındaki boru henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Borunun patlamasıyla birlikte hattan çıkan su kısa sürede bulvara ve çevredeki sokaklara yayıldı. Yoğun su akışı nedeniyle yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

OYUN PARKINI SU BASTI

Patlayan borudan akan su yalnızca yolu değil, çevredeki cadde ve sokakları da etkiledi. Bölgede bulunan bir oyun parkı da su altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, suyun çevreye yayılmasının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, yolda meydana gelen çökme ve yoğun su birikintileri nedeniyle olası kazaların önüne geçmek amacıyla bazı yolları araç trafiğine kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İSKİ ve belediye ekipleri ise bölgede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Patlayan ana isale hattındaki arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.