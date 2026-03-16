A101’de ayçiçek yağı alışverişi yapacak vatandaşlar yeni fiyatları yakından takip ediyor. 16 Mart itibarıyla dikkat çeken en düşük etiket 3 litrelik üründe 284,50 TL olurken, 5 litrelik ayçiçek yağlarında fiyatlar 409 TL seviyesinden başlıyor.

Mart ayının ortasında A101 ayçiçek yağı fiyatları yeniden tüketicinin gündemine girdi. Özellikle mutfak masrafını kısmaya çalışan aileler, zincir marketlerdeki güncel etiketleri karşılaştırıyor. Son listelere göre A101’de en çok dikkat çeken fiyat Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre için 284,50 TL oldu. Ancak sosyal medyada ve bazı içeriklerde dolaşan “5 litre ayçiçek yağı 284 TL” ifadesi, güncel listeyle birebir örtüşmüyor.

A101’DE AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Güncel ürün listesinde öne çıkan bazı fiyatlar şöyle:

Vera Ayçiçek Yağı 5 L: 409,00 TL

Kent Boringer Ayçiçek Yağı 5 L: 429,00 TL

Bizim Ayçiçek Yağı 5 L: 445,00 TL

Komili Ayçiçek Yağı 5 L: 494,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L: 454,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 L: 284,50 TL

284,50 TL ETİKETİ NEDEN DİKKAT ÇEKTİ?

Vatandaşın dikkatini çeken asıl nokta, ayçiçek yağında psikolojik sınır haline gelen 300 TL bandına yaklaşılması oldu. Ama burada küçük, önemli bir detay var. 284,50 TL’lik fiyat 5 litre ürün için değil, 3 litrelik ambalaj için geçerli. Bu ayrıntı gözden kaçınca haber başlıkları da kolayca yanlış anlaşılabiliyor.

Evde mutfak hesabı yapan biri için bu fark küçük görünmüyor. Çünkü 3 litre ile 5 litre arasındaki etiket farkı, alışveriş sepetinin toplamını doğrudan etkiliyor. Hele kalabalık ailelerde yağ, çay, şeker, un gibi temel ürünler zaten tek tek değil, birlikte yük bindiriyor. Bir market turunda insan bunu daha net görüyor. Etiketin üstünde duran rakam bazen tek üründen çok daha fazlasını anlatıyor.

AİLE BÜTÇESİNE ETKİSİ NE OLUR?

A101 5 litre ayçiçek yağı fiyatı arayan tüketiciler için tablo net: 5 litrelik ürünlerde fiyatlar 409 TL’den başlayıp markaya göre 494,50 TL’ye kadar çıkıyor. Bu da market alışverişinde marka tercihini daha belirleyici hale getiriyor. Vatandaş artık sadece ürünü değil, litre başına maliyeti de hesaplıyor.

Özellikle uygun fiyatlı ayçiçek yağı arayan aileler için kampanyalı dönemler daha da kritik hale geldi. Çünkü birkaç kalem temel gıda ürününde yaşanan küçük farklar, ay sonunda ciddi bir toplam oluşturuyor. O yüzden tüketici artık sadece “indirim var mı” diye bakmıyor; hangi ambalaj daha hesaplı, gerçekten kampanya var mı, buna odaklanıyor. Biraz da haklı olarak.

MAĞAZAYA GÖRE FİYAT DEĞİŞEBİLİR

Ürün fiyatlarının bölgeye, stok durumuna ve kampanya takvimine göre değişebildiği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle Alanya ve Antalya’daki A101 mağazalarında ayçiçek yağı fiyatı için kasaya gitmeden önce mağaza içi etiket ya da online kanal üzerinden son kontrolün yapılması önem taşıyor.

Özetle, A101’de ayçiçek yağı tarafında dikkat çeken düşük etiket var ama 5 litre için 284 TL ifadesi şu anki güncel listeyle uyuşmuyor. Şimdilik görünen tablo bu.