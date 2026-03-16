Balıkesir’de 16 Mart boyunca özellikle Sındırgı çevresinde art arda depremler kaydedildi. AFAD’ın son verilerine göre şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Balıkesir’de gün boyunca yaşanan deprem hareketliliği bölgede kısa süreli tedirginlik yarattı. İlk paylaşımlarda sarsıntı sayısının 10 olduğu belirtilse de, AFAD Son Depremler listesinde 16 Mart 2026 günü saat 16.00’ya yaklaşırken Balıkesir ve yakın çevresi için görülen kayıt sayısı en az 13 oldu. Verilerde depremlerin büyük bölümünün Sındırgı merkezli olduğu dikkat çekti.

BALIKESİR’DE EN ÇOK SINDIRGI DİKKAT ÇEKTİ

AFAD kayıtlarına göre gün içindeki sarsıntılar arasında Sındırgı, İvrindi, Dursunbey ve Susurluk öne çıktı. Listede yer alan depremlerin çoğu 1.0 ile 2.3 büyüklüğü aralığında ölçüldü. En dikkat çeken kayıtlardan bazıları saat 07.40’ta 2.3 büyüklüğünde Sındırgı, saat 10.15’te 1.3 büyüklüğünde Sındırgı, saat 13.15’te 1.4 büyüklüğünde Dursunbey ve saat 13.52’de 1.2 büyüklüğünde yine Sındırgı olarak kayda geçti.

Depremlerin büyüklükleri düşük seviyede olsa da, peş peşe gelmeleri nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlarda “yeni bir büyük deprem olur mu” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Balıkesir’in iç kesimlerinde yaşayanlar gün boyu telefonlarından son deprem listelerini takip etti. Bu tür küçük sarsıntılar çoğu zaman hissedilmese bile, aynı gün içinde sık aralıklarla yaşanması doğal olarak tedirginlik yaratıyor.

RESMİ KURUMLARDAN İLK TABLO

Şu ana kadar resmi kaynaklarda can kaybı, yaralanma ya da yıkım bilgisi yer almadı. AFAD’ın yayımladığı anlık deprem listesinde olayların düşük büyüklükte olduğu görülürken, Balıkesir İl AFAD Müdürlüğü de il genelindeki deprem bilgilerini resmi kanallar üzerinden takip ediyor. Vatandaşların sosyal medyadaki doğrulanmamış paylaşımlar yerine doğrudan resmi kurumların açıklamalarına bakması önem taşıyor.

VATANDAŞLAR NEDEN TEDİRGİN?

Balıkesir’de yaşanan her deprem hareketliliği, bölgenin sismik geçmişi nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor. Özellikle Sındırgı hattında gün içine yayılan küçük ölçekli sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşların deprem çantası, toplanma alanı ve aile içi acil durum planı gibi başlıkları yeniden konuşmasına neden oluyor. Yani sayı küçük görünse bile, günlük hayat tarafında etkisi daha büyük hissediliyor. İşe giden, okulda olan ya da evde yalnız kalan kişiler için bu tür art arda sarsıntılar ayrı bir stres oluşturuyor.

Bir de şu var; küçük deprem haberi çoğu zaman birkaç dakika içinde akıştan düşüyor. Ama bölgede yaşayan için mesele öyle olmuyor. Telefon sessizdeyse, çocuk okuldaysa, aile büyükleri köydeyse insan ister istemez bir daha kontrol ediyor. Sonra bir daha.

GÖZLER YENİ VERİLERDE

Balıkesir’deki deprem hareketliliğinin devam edip etmeyeceği, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımlayacağı yeni verilerle netleşecek. Şu aşamada eldeki resmi tabloda, 16 Mart boyunca Balıkesir çevresinde çok sayıda düşük büyüklüklü sarsıntı yaşandığı görülüyor. Yeni bir gelişme olması halinde resmi kurumların açıklamaları haberimize eklenecek. Yani tablo şimdilik sakin, ama takip sürüyor. Yarım kalan endişe de biraz burada.