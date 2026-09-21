TRENDYOL Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk 6 haftalık bölümü tamamlandı. Milli takım maçları nedeniyle ligde yaklaşık 2,5 haftalık ara başlarken, Süper Lig ekipleri 9-10 Ekim tarihlerinde oynanacak 7’nci hafta karşılaşmalarıyla yeniden sahaya çıkacak.

GÖZLER MİLLİ TAKIMA ÇEVRİLDİ

UEFA Uluslar A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nı zorlu bir fikstür bekliyor. Ay-yıldızlı ekip, eylül sonu ve ekim ayının ilk günlerini kapsayan milli maç döneminde grubundaki Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.

Milli takımın bu süreçte oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig’e 18 günlük ara verildi.

SÜPER LİG 9-10 EKİM’DE DÖNÜYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun takvimine göre lig heyecanı 9-10 Ekim tarihlerinde başlayacak 7’nci hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Milli ara, özellikle sezonun ilk haftalarında sakatlık sorunları yaşayan takımlar açısından da önemli bir fırsat olacak. Kulüpler, sakat oyuncularının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine ağırlık vererek lig yeniden başladığında daha geniş kadrolarla sahaya çıkmayı hedefleyecek.