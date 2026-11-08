Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fiyatlar 8 Kasım 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 16:00 itibarıyla 6.556,39 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,60 geriledi. Çeyrek altın 10.696,47 lira, Cumhuriyet altını 44.073,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.066,35 dolardan işlem görüyor.

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