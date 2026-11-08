İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağının karıştığı bir kaza meydana geldi. Uçuş okuluna ait eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak toprak alana girdi.

Saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, uçağı kullanan pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal kazayı yara almadan atlattı.

EĞİTİM UÇAĞI İNİŞ SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Olay, Çatalca'daki Hezarfen Havalimanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre uçuş okuluna ait eğitim uçağı, havalimanına iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı.

Pist dışındaki toprak alana giren uçak, pilot tarafından güvenli şekilde durduruldu.

Kazanın ardından havalimanında ilgili birimlere haber verildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Eğitim uçağının pistten çıkmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, uçakta bulunan pilotun durumunu kontrol ederken kaza alanında gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Uçağın pistten çıkmasına yol açan nedenin belirlenmesi için ilk incelemeler gerçekleştirildi.

PİLOTAJ ÖĞRENCİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan uçağı kullanan kişinin pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal olduğu öğrenildi.

Bakkal'ın kazadan herhangi bir yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Pilotaj öğrencisi, sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla tedbiren hastaneye kaldırıldı.

UÇAK İNCELENMEK ÜZERE KALDIRILDI

Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk çalışmalarını tamamlamasının ardından eğitim uçağı bulunduğu toprak alandan çekildi.

Uçağın kazanın nedenine ilişkin incelemeler kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Kazanın teknik bir arızadan mı, hava koşullarından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hezarfen Havalimanı'nda yaşanan olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi olası bir faciayı önledi.

Yetkililerin yapacağı incelemelerin ardından eğitim uçağının pistten çıkmasına neden olan koşulların netleşmesi bekleniyor.