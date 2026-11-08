Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapan Bilal Soysal, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, finans piyasalarındaki işlemlerle ilgili iddiaları kapsıyor.

SERMAYE PİYASASI SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından Soysal, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

BİLAL SOYSAL HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen Bilal Soysal, soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Soysal'ın tutuklanmasına karar verdi. Böylece sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada BDDK'da daire başkanlığı görevini yürüten bir isim hakkında tutuklama tedbiri uygulanmış oldu.

Soysal'a yöneltilen somut suçlamaların ayrıntılarına ve tutuklama kararının gerekçesine ilişkin aktarılan bilgilerde açıklama yer almadı.

SORUŞTURMA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Söz konusu büro, görev alanına giren mali suç iddialarına ilişkin soruşturmaları yürütüyor. Ancak dosyanın bu büro tarafından ele alınması, tek başına şüpheliye hangi suçlamaların yöneltildiğini ortaya koymuyor.

Bilal Soysal hakkındaki soruşturmanın kapsamı, incelenen işlemler ve dosyada başka şüphelilerin bulunup bulunmadığı konusunda henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BDDK'DAKİ GÖREVİ DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan Bilal Soysal'ın, Türkiye'de bankacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumlardan BDDK'da Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapması, gelişmeyi finans çevreleri açısından dikkat çekici hale getirdi.

BDDK'nın bankacılık sistemindeki düzenleme ve denetleme görevleri nedeniyle kurumda üst düzey görev yapan bir isim hakkında verilen tutuklama kararı gündem oldu.

Soysal'ın kurumdaki görev durumuna ilişkin idari bir karar alınıp alınmadığına dair ise aktarılan bilgilerde açıklama bulunmuyor.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

Bilal Soysal'ın tutuklanmasının ardından soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamına ve sermaye piyasası işlemleriyle ilgili iddialara ilişkin yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.