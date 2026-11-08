ALANYASPOR SAHASINDA 3 PUAN PEŞİNDE

Alanya Oba Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son lig maçında Gençlerbirliği karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi yaşayan Alanyaspor, taraftarı önünde Trabzonspor’u mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki turuncu-yeşilliler, güçlü rakibine karşı sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR İKİLİ REKABETTE ÜSTÜN

Alanyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 karşılaşmada Akdeniz temsilcisinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Turuncu-yeşilliler, Trabzonspor karşısında 8 galibiyet elde ederken bordo-mavililer 6 kez kazandı. Taraflar arasındaki 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 34 kez havalandırırken Trabzonspor 29 gol kaydetti.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Thomas Reis’in göreve gelmesinin ardından ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor, Alanya deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve Onuralp Çevikkan karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo, Cedric.

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Mohamed Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Alanyaspor, taraftarının desteğini arkasına alarak hem kötü gidişatı durdurmak hem de Trabzonspor karşısındaki tarihi üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak.