Yeni Parti’de genel başkanlık koltuğuna oturacak ismin belirleneceği önseçim süreci, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla başladı. Akşam 19.00’a kadar sürecek olan oylama işleminde, parti içi demokrasinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

SANDIKLAR İKİ NOKTADA KURULDU

Alanya genelindeki oy kullanma işlemleri, Alanya İlçe Örgütü önü ile ilçenin en kalabalık mahallesi konumundaki Mahmutlar Bölge Temsilciliğinde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Mahmutlar Bölge Temsilciliğine gelen partililer, kurulan sandıklarda oylarını kullanarak sürece dahil oldu.

ÜYELERİN TAMAMI OY KULLANABİLİYOR

Yeni Parti’nin uyguladığı katılımcı seçim sistemi kapsamında, delegeler yerine doğrudan parti tabanının iradesi esas alınıyor. Bu sistem doğrultusunda, 5 Kasım 2026 tarihine kadar partiye resmi kaydını yaptıran tüm üyeler genel başkanlık önseçiminde oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Tabanın karar mekanizmalarına doğrudan katılımını amaçlayan uygulama, Mahmutlar ve Alanya genelindeki partililerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi