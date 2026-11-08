Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı Alanya'da devam ediyor. Corendon Alanyaspor, 8 Kasım 2026 Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde galibiyet arayan turuncu-yeşilliler, güçlü rakibi karşısında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Trabzonspor ise zorlu Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılarak ligdeki mücadelesini sürdürmek istiyor.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel kadroları ve hakem ekibi de belli oldu.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

Mücadeleye Alanya Oba Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Alanyaspor, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Müsabakada Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacak.

VAR hakemliğini Hollandalı Pol van Boekel üstlenirken, AVAR görevinde İbrahim Çağlar Uyarcan bulunacak.

Karşılaşmanın hakem kadrosu:

Orta hakem: Oğuzhan Çakır

Yardımcı hakemler: Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

VAR: Pol van Boekel

AVAR: İbrahim Çağlar Uyarcan

ALANYASPOR'UN TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Corendon Alanyaspor'un Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

P. Victor, F. Hadergjonaj, N. Lima, Bedirhan, F. Aliti, Ruan, A. Maestro, G. Makouta, I. Hagi, H. Ui-jo, Ivan Cedric.

Alanyaspor'un teknik heyetinin, iç saha avantajını kullanarak rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı hedeflemesi bekleniyor.

Turuncu-yeşilliler, özellikle hücumdaki üretkenliğini artırarak Trabzonspor savunmasını zorlamayı amaçlayacak.

TRABZONSPOR'UN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Alanya deplasmanında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

A. Onana, Mustafa, S. Savic, C. Nwaiwu, S. Cabral, Fabinho, Melih, E. Muçi, N. Saviolo, M. Salah, P. Onuachu.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada hücum gücünü kullanarak sonuca gitmeye çalışacak.

Özellikle Paul Onuachu'nun hücum hattındaki performansı, Trabzonspor açısından karşılaşmanın dikkat çeken unsurlarından biri olacak.

ALANYASPOR TARAFTARI ÖNÜNDE GALİBİYET ARAYACAK

Corendon Alanyaspor, kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasından üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Turuncu-yeşilliler açısından taraftar desteği, mücadelede önemli bir avantaj oluşturabilir.

Alanyaspor'un güçlü rakibi karşısında ortaya koyacağı oyun ve teknik heyetin tercihleri, maçın sonucunu belirleyen faktörler arasında yer alacak.

TRABZONSPOR ALANYA DEPLASMANINDA ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Trabzonspor ise Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-mavili ekip, deplasmanda alacağı üç puanla ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

İki takımın da galibiyete ihtiyaç duyduğu mücadelede orta saha rekabeti ve hücum oyuncularının performansı belirleyici olabilir.

ALANYA'DA MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Karşılaşmanın oynanacağı 8 Kasım Pazar günü saat 18.30 sıralarında Alanya'da hava sıcaklığının yaklaşık 17 derece olması ve havanın açık seyretmesi bekleniyor.

Hava koşullarının futbol oynamaya elverişli olması öngörülüyor.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, iki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyor.

Alanyaspor sahasında taraftar desteğiyle galibiyet ararken, Trabzonspor deplasmanda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Karşılaşmanın resmi ilk 11'leri ise maç öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.