Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen 8 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

8 Haziran 2026 On Numara çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde sıralandı:

1 - 4 - 7 - 10 - 13 - 18 - 22 - 27 - 31 - 35 - 39 - 42 - 45 - 48 - 52 - 57 - 61 - 66 - 70 - 73 - 76 - 80

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından oyuncular kuponlarını kontrol etmeye başladı.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara oyuncuları, kupon bilgileriyle sonuçlarını Milli Piyango Online platformu ve mobil uygulama üzerinden sorgulayabiliyor. Böylece hangi ikramiye kategorisinde kazanç elde ettiklerini hızlı şekilde öğrenebiliyorlar.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda 80 sayı arasından 10 sayı seçiliyor. Çekilişte ise toplam 22 sayı belirleniyor.

Oyuncular;

10 bilen,

9 bilen,

8 bilen,

7 bilen,

6 bilen,

Hiçbir numarası tutmayanlar

ikramiye kazanma şansı elde ediyor.

Ayrıca sistem oyunu, sen seç ve çoklu çekiliş gibi seçeneklerle farklı oyun alternatifleri de sunuluyor.

MİLYONLARCA OYUNCUNUN HEYECANI SÜRÜYOR

Her hafta pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişi, büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran milyonlarca kişinin takibinde yer alıyor. Çekilişin ardından talihliler sonuçlarını sorgulayarak kazanç durumlarını öğrenebiliyor.