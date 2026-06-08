​Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) hareketli günler hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan hukuki süreçlerin ve "mutlak butlan" kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin gelecek rotasını belirleyecek tarihi adımı attı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kurultay takviminin bu hafta resmen başlayacağını ilan etti.

​"BİZ BİRBİRİMİZİN RAKİBİ DEĞİLİZ"

​Açıklamasında parti içi birlik ve beraberlik mesajlarına ağırlık veren Kılıçdaroğlu, yaşanan çalkantılı sürecin ardından örgüte kenetlenme çağrısında bulundu. CHP'yi "farklı fikirlerle zenginleşen dev bir aile" olarak tanımlayan Genel Başkan, şu ifadeleri kullandı:

​"Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir."

​KRİTİK GÜN: PERŞEMBE

​Kurultay sürecinin ilk somut adımının perşembe günü atılacağını belirten Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk Parti Meclisi (PM) toplantısıyla sürecin start alacağını duyurdu.

​Kılıçdaroğlu ayrıca tüm parti örgütünü ve milletvekillerini, kurultay öncesi birlik beraberlik duruşu sergilemek adına yarın yapılacak olan Meclis Grup Toplantısı'na davet ederek "tek yürek olma" çağrısı yaptı. Siyasi kulislerde bu hamle, partide suların durulup durulmayacağını belirleyecek en kritik viraj olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi