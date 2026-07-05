9 Haziran'da 74 yaşına giren usta sanatçı, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak geçirdiği operasyonun detaylarını takipçileriyle paylaştı.

"Lolita Lift" Operasyonu Geçirdi

Edinilen bilgilere göre Bülent Ersoy, son dönemde estetik dünyasında sıkça tercih edilen "Lolita Lift" adı verilen yüz gençleştirme operasyonunu geçirdi. Söz konusu uygulamanın, yüz derisini belirli oranda gererek yüz hatlarını korurken daha genç ve dinamik bir görünüm sağlamayı amaçladığı belirtildi.

"Yıllardır Botoks Bile Yaptırmadım"

Estetik müdahalelere bugüne kadar mesafeli durduğunu ifade eden Ersoy, uzun yıllar boyunca botoks dahi yaptırmadığını belirtti. Operasyonu gerçekleştiren doktoruna duyduğu güven sayesinde bu kararı aldığını söyleyen sanatçı, ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

"Biz Starların Yaşı Yoktur"

Bülent Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek. Yıllardır estetik denildiğinde benden çok uzak bir kavramdı bu konu. Belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Ta ki saygıdeğer Volkan hocamla karşılaşana kadar... Kendisi gerek mesleki olarak gerekse insan olarak bana bu güveni verdi. Kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Operasyon sonrası son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sanatçının paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.