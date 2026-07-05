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MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu

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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda 15. Olağan Kurultay süreci kapsamında ilçe kongresi bugün Alanya Kültür Merkezi'nde başladı. Saat 13.00'te başlayan kongrede yaklaşık 400 delege, yeni ilçe yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kongreye MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasiler, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" temasıyla gerçekleştirilen kongreye partililer yoğun katılım gösterirken, salonda bayram havası yaşandı. Delegelerin oy kullandığı kongrede mevcut İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tek aday olarak seçime katıldı. YENİ YÖNETİM BELİRLENECEK Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek sayımla birlikte MHP Alanya İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetimi resmiyet kazanacak. (Şerife ÇOBAN)

MHP Alanya İlçe Teşkilatı, 15. Olağan Kurultay süreci kapsamında bugün ilçe kongresini gerçekleştiriyor. Alanya Kültür Merkezi'nde başlayan kongrede yaklaşık 400 delege yeni ilçe yönetimini belirlemek için oy kullanırken, mevcut İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tek aday olarak delegelerin karşısına çıktı. Bayram havasında geçen kongreye partililer yoğun ilgi gösterdi

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