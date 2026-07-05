Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Gençlik Kolları'nda yaşanan görev değişikliği iddiaları parti içinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Parti kulislerinde İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Kayar'ın görevden alındığı ve yerine Muhammet Tanrıverdi'nin görevlendirildiği yönündeki iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Kayar'dan açıklama geldi.

"Kararın Hukuki Geçerliliği Bulunmuyor"

Onur Kayar, yaptığı açıklamada CHP'nin hukuk devleti ve demokratik işleyiş ilkelerine bağlı bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak, görevden alındığına ilişkin kararın kendisine resmi ve usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediğini belirtti.

Bu nedenle söz konusu işlemin hukuki bir hüküm ifade etmediğini savunan Kayar, CHP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görevine devam ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

"Görevler Makam Değil, Mücadele Sorumluluğudur"

Göreve geldiği ilk günden bu yana makam anlayışıyla değil, örgüt mücadelesi bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Kayar, gençlik örgütüyle birlikte partinin başarısı için çalıştıklarını söyledi.

Parti içinde üstlenilen görevlerin kişisel bir makam değil, örgüte ve halka karşı taşınan bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kayar, çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

"Mücadelemiz Devam Edecek"

Açıklamasının sonunda CHP'nin iktidar yürüyüşüne katkı sunmayı ve gençlerin sesini daha güçlü duyurmayı hedeflediklerini ifade eden Kayar, "İnancımız tam, vicdanımız rahattır." mesajını verdi.

Öte yandan, CHP Antalya İl Gençlik Kolları'ndaki görev değişikliğine ilişkin parti genel merkezinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sürece ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.