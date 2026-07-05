ALANYA Belediyesi, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali öncesinde hazırlık çalışmalarına hız verdi. Festival alanında incelemelerde bulunan belediye ekipleri, organizasyonun eksiksiz şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm detayları tek tek gözden geçirdi.

Alanya'nın en köklü gelenekleri arasında yer alan ve her yıl binlerce güreşseveri Gökbel Yaylası'nda buluşturan festival için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Alanya Belediyesi, hem yağlı pehlivan güreşlerinin hem de festival etkinliklerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hazırlıklar kapsamında Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ilgili daire müdürleri ve belediye personeliyle birlikte festival alanında kapsamlı incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha gezisinde organizasyonun tüm aşamaları değerlendirilirken, eksik görülen noktalar için ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi.

Tüm Detaylar Masaya Yatırıldı

Festival öncesi düzenlenen değerlendirme toplantısında altyapı çalışmaları, ulaşım planlaması, otopark düzenlemeleri, temizlik hizmetleri, güvenlik önlemleri, sağlık ekiplerinin konuşlanacağı alanlar, su ve elektrik altyapısı ile ziyaretçilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatı alanları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Belediye ekipleri, festival süresince hem güreşçilerin hem de binlerce ziyaretçinin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için tüm hazırlıkları planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyor.

Gökbel Yine Binlerce Misafiri Ağırlayacak

Türkiye'nin en önemli geleneksel spor organizasyonları arasında gösterilen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Er meydanında birbirinden iddialı başpehlivanlar kıyasıya mücadele ederken, festival boyunca konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli sosyal aktiviteler de ziyaretçilerle buluşacak.

Alanya Belediyesi, festival alanındaki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, organizasyonun her yönüyle hazır hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, Alanya'nın kültürel mirasının önemli bir parçası olan Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nin bu yıl da birlik, beraberlik ve geleneksel spor ruhunu yaşatacak önemli organizasyonlardan biri olacağını vurguladı (Şerife ÇOBAN)