Yeni düzenleme kapsamında uygulamadan en fazla 1 milyon kişi yararlanabilecek. Kararın en dikkat çeken yönlerinden biri ise ücretsiz ilaç desteğinden faydalanmak için sosyal güvence şartının aranmaması oldu. Böylece herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar da uygulamadan yararlanabilecek.

Sigara Bırakma İlaçları Ücretsiz Verilecek

Destek kapsamında nikotin replasman ürünleri ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin etken maddelerini içeren ilaçlar ücretsiz olarak vatandaşlara sunulacak. Tedavi sürecinde kullanılacak ilaçlar, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları aracılığıyla temin edilebilecek.

1 Milyon Kişi Faydalanabilecek

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda hayata geçirilen uygulamanın, sigara bağımlılığıyla mücadelede önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, ücretsiz ilaç desteğiyle daha fazla vatandaşın sigarayı bırakmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

ALO 171 Desteği Devam Ediyor

Öte yandan Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı da sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara psikososyal destek sunmayı sürdürüyor. Danışma hattı üzerinden motivasyonel danışmanlık, tedavi süreci takibi ve sigarayı bırakmaya yönelik rehberlik hizmetleri verilmeye devam edecek.

Yetkililer, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların ücretsiz ilaç desteğinden yararlanabilmeleri için sigara bırakma polikliniklerine başvurmalarının yeterli olacağını belirtti. Uygulamanın, tütün kullanımının azaltılması ve toplum sağlığının korunması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.