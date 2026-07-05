AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, saat 11.10'da Akdeniz'de, Datça'nın yaklaşık 155,63 kilometre açığında meydana geldi.

Derinliği 21,72 Kilometre Olarak Ölçüldü

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 (Mw), yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı, kıyıya uzak noktada meydana gelmesi nedeniyle geniş bir alanda hissedilmedi.

Olumsuz Bir Durum Bildirilmedi

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmadığını bildirirken, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Uzmanlar, Ege ve Akdeniz bölgelerinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve deprem konusunda hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.