Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars'ta öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki birçok ana arterde su birikintileri oluştu. Özellikle sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Yayalar ise kaldırım ve yol kenarlarında oluşan su birikintileri nedeniyle yürümekte zorlandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş, korunabilmek için çevredeki iş yerleri, kafeler ve kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerde yağışın etkisiyle rögarların taşması sonucu yollar adeta göle döndü.

Şiddetli rüzgâr ağacı devirdi

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgâr da kentte olumsuzluklara neden oldu. Atatürk Caddesi ile Ali Paşa Caddesi kavşağında bulunan büyük bir ağaç, rüzgârın şiddetine dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. Devrilen ağaç çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken, trafik akışının yeniden normale dönmesi sağlandı.

Belediye ekipleri sahaya indi

Yağışın ardından belediye ekipleri, su baskını yaşanabilecek noktalarda tahliye çalışmalarına başladı. Mazgalların temizlenmesi ve yollarda biriken suların tahliye edilmesi için ekipler yoğun mesai harcadı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşlardan ani su baskınları, kuvvetli rüzgâr ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Meteoroloji de özellikle sürücülere görüş mesafesinin düşebileceği ve yollarda su birikintileri oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.