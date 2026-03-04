ATB ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın 2026 yılı şubat ayı ve iki aylık il ihracat verilerini açıkladı. Antalya'nın şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarak 214,2 milyon dolara ulaştığını belirten Çandır, “Tarım ihracatı yüzde 31,9 artışla 137,8 milyon dolar, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 40,9 artışla 92,5 milyon dolar. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 24,4 artışla 9,1 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

İKİ AYLIK İHRACAT 404 MİLYON DOLAR

Ocak-Şubat 2026 döneminde Antalya'nın toplam ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 404,4 milyon dolar olduğunu kaydeden Çandır, “Tarım ihracatı aynı dönemde yüzde 19,4 artışla 266,2 milyon dolar, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 27,6 artışla 179,5 milyon dolar. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı da yüzde 8,3 artışla 15,2 milyon dolara çıktı. Üretimden ihracata emek veren tüm üreticilerimize, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TARIMIN PAYI YÜZDE 66

Ali Çandır, geçen yılın aynı ayına göre; 2026 Şubat ayında Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payının aynı kalarak yüzde 64 olarak gerçekleştiğini belirterek, “Sanayinin payı yüzde 1 artarak yüzde 26 olmuştur. Madenciliğin payı yüzde 2 azalarak yüzde 9 olmuştur. 2 ay toplamında geçen yılın aynı dönemine göre; Antalya'da toplam ihracat içinde tarımın payı yüzde 1 artarak yüzde 66 olmuştur. Sanayinin payı aynı kalmış olup yüzde 23'tür. Madenciliğin payı yüzde 1 azalarak yüzde 11 olmuştur" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ANTALYA'NIN PAYI

2026 Şubat ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 23,2'sinin, 2 ay toplamında ise yüzde 19,7'sinin Antalya'dan yapıldığını kaydeden Çandır, şöyle devam etti: “Şubat ayında Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 41,2'si, 2 ay toplamında ise yüzde 41'i Antalya'dan yapıldı. Şubat ayında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 4,7'si, 2 ay toplamında yüzde 4,5'i Antalya'dan yapıldı. Şubat ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1,2'si ve 2 ay toplamında yüzde 1,1'i Antalya'dan yapıldı. Şubat ayında Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 0,4'ü ve 2 ay toplamında yüzde 0,3'ü Antalya'dan yapıldı. Şubat ayında Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 4,2'si, 2 ay toplamında yüzde 4,3'ü Antalya'dan yapıldı."



