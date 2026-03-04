GEÇTİĞİMİZ hafta görülen karar duruşmasına müştekiler Rus uyruklu Irina S. ve Vladimir C. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık Dmitri B. ise duruşmaya katılmadı.

RUSYA’DA SAVUNMASI

Sanık avukatı, müvekkilinin annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Rusya’ya gittiğini ve duruşmaya katılmaya çalıştığını belirtti.

‘OLAY YAĞMA DEĞİL’ İDDİASI

Sanık avukatı savunmasında, olayın kiraya verilen daire nedeniyle yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını öne sürdü. Anahtar nedeniyle çıkan tartışmanın büyüdüğünü belirten avukat, “Ev sahibi müvekkilimdir. Kira anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmıştır. Cep telefonlarına ihtiyacı yoktur” diyerek beraat talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN HAPİS KARARI

Mahkeme heyeti, sanığın müşteki Irina S.’ye karşı yağma suçunu işlediğine hükmetti. Sanık hakkında önce 12 yıl hapis cezası verildi, ardından takdiri indirim uygulanarak ceza 6 yıl 8 aya düşürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 5 Mayıs 2023 tarihinde Çarşı Mahallesi Meltem Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu çift Irina S. ve Vladimir C., kiracı olarak oturdukları evden iki haftalığına Manavgat’a gitti. 5 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında eve dönen çift, kapıyı açamayınca çilingir çağırarak kilidi değiştirdi. Bu sırada ev sahibi olduğu belirtilen Dmitri B. olay yerine geldi. Kapı üzerindeki anahtarı aldığı ve taraflar arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre sanık, telefonla bir kişiyi aradı. Kısa süre sonra kimliği tespit edilemeyen, kasklı ve yaklaşık 1.70 boylarında bir erkek olay yerine geldi. Bu kişinin Irina S.’yi kollarından tutarak duvara ittiği, ardından sağ elindeki cep telefonunu bileğini bükerek zorla aldığı, daha sonra sol elindeki ikinci telefonu da zorla aldığı iddia edildi. Telefonların geri verilmediği, müştekinin jandarmayı arayacağını söylemesi üzerine sanık ve kimliği belirlenemeyen şahsın motosikletle olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. (Mehmet AL/ ÖZEL HABER)



Kaynak: Haber Merkezi