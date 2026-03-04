ANLAMLI etkinlik, "Unutamadığımız melodileri tek gecede yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir konser" sloganıyla duyurulurken, sadece müzik ziyafeti sunmakla kalmayacak; aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesine de katkı sağlayacak. Gecede; Armağan Dinler, Yusuf Eren Çelebiler, Sermet Sandıkçı, Tülay Özdemir ve Tarkan Güvenç solist olarak sahne alacak. Birbirinden değerli sanatçılar, unutulmaz eserleri seslendirerek izleyicilere nostalji dolu anlar yaşatacak.

ÖZEL BİR GECE OLACAK

Konserden elde edilen gelirin bir kısmı SMA hastası bir çocuğun tedavi sürecine destek için kullanılacak. Ayrıca Demirtaş Hayvan Barınağı'na mama bağışında bulunulacak. Organizasyon ekibi bununla da yetinmeyerek bir huzurevine ziyarette bulunacak; ikram organizasyonu eşliğinde mini bir konser vererek büyüklerin gönlünü fethedecek. Sanatın birleştirici gücünü dayanışmayla buluşturan "Tamirhane" konseri, hem kulağa hem kalbe hitap eden özel bir gece olmaya aday. Sınırlı sayıdaki biletler için organizasyon yetkilileri, sanatseverleri yerlerini erkenden ayırtmaya davet etti. Cemali AYDINOĞLU